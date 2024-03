Harvard verwijdert kaft van mensenhuid van boek

De universiteit zegt dat degene van wie de huid was nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van haar huid voor het maken van een boekenkaft.

In 2014 noemde Harvard de ontdekking nog "goed nieuws voor bibliofielen en kannibalen". Critici vonden dat weinig respectvol en wezen op de voorbeeldfunctie van de universiteit, een van de meest prestigieuze wetenschappelijke instellingen in de VS.

Harvard zegt nu in een statement dat de kaft vervangen is om ethische redenen. Ook biedt de universiteit excuses aan voor hoe eerder met het boek en de berichtgeving over de omslag is omgegaan.

De verwijderde huid krijgt een "respectvolle bestemming", zegt Harvard. Over welke dat is zijn verschillende partijen binnen de universiteit en in Frankrijk nu met elkaar in overleg. De universiteit wiil zo "de waardigheid herstellen" van de vrouw wier huid werd gebruikt.