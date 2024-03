Meevaller voor Visma: Van Baarle kan starten in Ronde van Vlaanderen

Een meevaller voor Visma-Lease a Bike. Dylan van Baarle is op tijd fit voor deelname aan de Ronde van Vlaanderen.

De winnaar van Parijs-Roubaix in 2022, die in Vlaanderen al naar tal van ereplaatsen fietste, moest zich eerder in de week nog ziek afmelden voor Dwars door Vlaanderen.

Vorige week kwam de 31-jarige Van Baarle ten val in de E3 Saxo Classic, waar hij een pijnlijke heup aan overhield. De valpartij van de Nederlands kampioen maakte deel uit van een reeks personele tegenslagen voor Visma-Lease a Bike.

Het dieptepunt in die reeks vond woensdag plaats, toen kopman Wout van Aert bij een zware val in Dwars door Vlaanderen breuken in borstbeen, sleutelbeen en enkele ribben opliep.