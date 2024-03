Gebruikers deelscooters Rotterdam laten steeds vaker helm slingeren

Sinds januari 2023 is er een helmplicht voor bestuurders en passagiers van scooters die maximaal 25 kilometer per uur kunnen. Voor gebruik van bromfietsen en (elektrische) scooters van maximaal 45 kilometer per uur gold die plicht al.

De gemeente Rotterdam promoot het gebruik van elektrisch deelvervoer, omdat het beter is voor het klimaat. Met speciale verzamelplekken in de stad probeert de gemeente overlast van wildparkeren terug te dringen, schrijft de regionale omroep. De stad heeft drie grote aanbieders van deelscooters: Felyx, Check en Go Sharing.

Moeilijk traceerbaar

Maar het achterlaten van helmen druist tegen het idee van schoon rijden in, zegt een woordvoerder van Go Sharing. "Het is slecht voor de natuur. Maar de meeste gebruikers bergen de helm netjes op", benadrukt hij.

Het is dan ook geen enorme kostenpost, voor de bedrijven, schrijft Rijnmond. Ze houden in hun businessmodel rekening met het aanvullen van zoekgeraakte helmen. Er staat een boete op het kwijtmaken van een helm, maar de dader is meestal lastig te traceren. In een helmkoffer zitten meestal twee helmen, dus als er een kwijtraakt heeft de volgende gebruiker niet meteen een probleem te melden.

Verzamelobject

Waarom mensen de helmen laten slingeren, is niet duidelijk. Wel speelt het stelen ervan al langer. Zo namen agenten in Aalsmeer en Uithoorn een jaar geleden meerdere helmen in beslag. Die werden gedragen door jongeren die niet op een gehuurde, maar bijvoorbeeld hun eigen scooter reden.

Ook Go Sharing merkt dat de helmen door sommigen als verzamelobject worden gezien. "Studentenhuizen sparen ze, en we zien er ook maaltijdbezorgers mee rijden."