Ondanks 'veel shit' over tactiek houden Kelderman en Hindley rijen gesloten

"Misschien had het qua tactiek anders gekund, hadden we het anders kunnen oplossen, maar dat is een keuze die de ploegleiding maakt", zei Kelderman. "Dat Jai donderdag doorreed, is zeker niet iets waarop ik hem afreken. Het is een jonge renner met ambities, dan kan je hem niet vragen om terug te stappen. Hij was simpel gezegd in de bergen gewoon beter dan ik."

De ploegleiding besloot donderdag Hindley niet te laten wachten op kopman Kelderman, toen die op de Stelvio moest lossen uit de groep favorieten. De Nederlander greep nog wel de roze trui, maar met minimale voorsprong. In de voorlaatste etappe kon Kelderman wederom niet mee en raakte hij de leiderspositie kwijt, om een dag later te zien hoe ook ploeggenoot Hindley in het stof beet.

Ja, het was nog "een beetje dubbel", omdat ploegmaat Jai Hindley de eindzege in de Giro d'Italia aan Tao Geoghegan Hart moest laten. Maar Wilco Kelderman was naar eigen zeggen gewoon heel blij met zijn derde plaats. Slechts heel voorzichtig klonk er iets van onvrede door over de gekozen tactiek van zijn ploeg Sunweb.

Kelderman is 'heel blij' met derde plaats in Giro: 'Supermooi resultaat' - NOS

De Jai in kwestie was uitgesprokener dan Kelderman, maar ging pal voor zijn ploegleiders staan. "We hebben veel shit over ons heen gekregen. Maar we hebben als ploeg niets fout gedaan", sprak Hindley, die de afsluitende tijdrit begon in de roze trui, maar uiteindelijk 39 seconden moest toegeven op Geoghegan Hart.

Hindley: "Natuurlijk, we staan met twee man op het podium en mensen zullen zeggen 'waarom heb je niet gewonnen' en blablabla, maar ze hebben iedere dag de juiste beslissingen genomen. Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen."

Hindley als 'anker'

Volgens ploegbaas Iwan Spekenbrink had Sunweb de Giro donderdag al verloren als Hindley op Kelderman had gewacht. "Jai heeft als een anker in het wiel van die Ineos-mannen en later Geoghegan Hart gezeten. Als hij dat niet doet, loopt Geoghegan Hart daar al verder uit."

"Op deze manier konden wij volop druk houden. Op dat moment hadden wij nog steeds de kaarten in handen", vervolgde Spekenbrink. "Zaterdagochtend ook. Toen was de uitgangspositie van Kelderman nog altijd de beste, maar toen hij op de voorlaatste klim niet meer meekon, bleef er één troef over en dat was Jai."