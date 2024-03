UEFA garandeert spektakel in nieuwe Champions League, ook voor generatie Z

"We willen ook meer clubs de gelegenheid geven om deel te nemen. We gaan per toernooi van 32 naar 36 teams. Dat betekent dat er in totaal 108 clubs in de diverse hoofdtoernooien kunnen spelen. Als laatste is het onze plicht om ervoor te zorgen dat het voetbal toekomstbestendig is. Dat we ons verbeteren en dat we er ook nieuwe fans bij kunnen betrekken."

Spectaculaire slotavond

Met name dat laatste is voor de UEFA een belangrijk punt. Want de voetbalbond merkt dat de aandacht van de nieuwe generatie (generatie Z, opgegroeid in de wereld van internet, mobiele telefoons en sociale media) voor het voetbal afneemt. Om die interesse terug te winnen komen er dus meer topwedstrijden, maar ook het speelschema moet daar bij helpen.

Anselmo: "We beginnen in september met een exclusieve Champions League-week. Dat betekent wedstrijden op dinsdag-, woensdag-, én donderdagavond alleen uit de Champions League. Zo'n week komt er ook voor de Europa League. En in de beslissende achtste speelronde, die eind januari plaatsvindt, worden alle wedstrijden gelijktijdig gespeeld."