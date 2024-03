'Winst op woede': geprikkeld door Zoetemelk won Kees Bal 50 jaar geleden de Ronde

"Winst op woede", noemt Bal het. Na de finish verdwijnt de Catalaanse boosheid min of meer direct. "Revanche genomen", concludeert Bal vijftig jaar later.

Had Zoetemelk nog iets te zeggen? "Joop zei niet zo veel, dat was wel gebruikelijk. Joop was geen prater. Na afloop was er best wel goede harmonie. Het was een hand geven, naar de dopingcontrole en naar huis." Terug naar het dorp in Zeeland.

Eendagsvlieg

Dat de naam Bal niet in het collectieve wielergeheugen ligt, is niet gek. Na de even verrassende als knappe zege in Vlaanderen verdwijnt hij uit beeld.

"Na de overwinning in Vlaanderen dacht iedereen uiteraard: dat is een eendagsvlieg. Maar dat kwam doordat ik twee weken erna mijn enkel brak bij een valpartij in de Amstel Gold Race. Dat is de ommekeer geweest in mijn wielerleven."

Zes weken zit de 22-jarige Bal hulpeloos thuis, na drie weken kan hij een beetje lopen en dan zeggen zijn vrienden van toen: "Joh, ga eens mee op stap."

"Dat heb ik gedaan en dat was hartstikke leuk. En daar ben ik in blijven hangen." Weg veelbelovende wielercarrière. In 1979 stopt hij met fietsen.