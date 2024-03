Paasweekend brengt zacht weer maar ook buien

Pasen staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen brunches, wandelingen en ander vertier. Wat de plannen voor het weekend ook zijn: het weer staat zowel fietstochten als een langdurige lunch binnenshuis toe.

Op bepaalde momenten wordt het zonnig, maar er is ook regen. Het weerbeeld verschilt ook per regio. Wie in Enschede woont heeft zowel zaterdag als zondag kans op twee mooie dagen, aan de kust wordt het iets minder.

Goede Vrijdag en zaterdag

Deze Goede Vrijdag begint in de ochtend nog wat regenachtig, zeker in het midden en het noorden van het land. Maar 's middags is het overal droog en dan breekt aan de kust en in het noorden de zon door. Het wordt met zo'n 12 tot 14 graden wat zachter dan de afgelopen dagen.

Van het paasweekend is de zaterdag volgens weerman Peter Kuipers Munneke de meest onzekere dag. Dat komt omdat het in Duitsland relatief warm is, maar boven de Noordzee juist vrij koud. Dat zijn twee zekerheden, maar wat dat zaterdag met het weer in Nederland doet is nog niet duidelijk.

Flinke temperatuurverschillen

Dat betekent dat er flinke temperatuurverschillen kunnen voorkomen. Aan de kust kan het bijvoorbeeld maximaal 11 graden worden, terwijl de temperatuur in Twente, de Achterhoek en Limburg kan oplopen tot 18 graden of nog iets meer.

De paasdagen laten zich iets beter voorspellen. Het lijkt erop dat de paaszondag zonnig en droog wordt, met niet al te veel wind. "Zondag staat in mijn agenda als de beste van de twee paasdagen", zegt Kuipers Munneke. Het is een groot contrast met maandag, want dat belooft een bewolkte en regenachtige dag te worden.

Andere jaren

Het weer met Pasen is moeilijk te vergelijken met de paasdagen in andere jaren, omdat de feestdagen nu relatief vroeg in het jaar zijn. Pasen kan tussen 25 maart en 25 april vallen.

Kuipers Munneke wijst erop dat de temperatuur niet het belangrijkst hoeft te zijn. "In deze tijd van het jaar is 12 graden in de zon lekkerder dan 16 graden en bewolkt. Dat komt door de kracht van de zon. Die is nu net zo sterk als in half september en dat zien we echt als een zomermaand. Dus als de zon dan schijnt is het al meteen heel lekker, en de kans is groot dat die zich op paaszondag laat zien."