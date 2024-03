Radeloze Alcaraz voelt zich 'als 13-jarige' bij nederlaag tegen Dimitrov in Miami

Carlos Alcaraz is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het masterstoernooi in Miami tegen Grigor Dimitrov. De mummer twee van de wereld ging kansloos onderuit met 6-2, 6-4 en was radeloos.

"Ik voelde me op de baan als een 13-jarige", vertelde de Spaanse tennisser op de persconferentie na de wedstrijd. "Hij speelde geweldig, bijna perfect. En ik kon geen antwoord vinden."

"Ik zei tegen mijn team dat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Ik kon geen zwakke punten ontdekken bij hem. Ik wist gewoon niet hoe ik het nog om kon draaien"

Dimitrov (ATP-12) kwam zowel in de eerste als in de tweede set snel een break voor en won de partij zonder problemen. "Ik ben best gefrustreerd nu", zei Alcaraz. "Ik denk dat ik goed gespeeld heb. Niet perfect, maar wel goed."

Geweldig compliment

Met zijn 20 jaar is Alcaraz twaalf jaar jonger dan Dimitrov. De Bulgaar lachte hardop toen hij op zijn persconferentie hoorde over de uitspraken van Alcaraz. "Dat is een geweldig compliment", zei Dimitrov.

Hij neemt het in de halve finale van het hoog aangeschreven toernooi in Florida op tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld. De andere halve finale gaat vanavond tussen de nummers drie en vier: de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Daniil Medvedev.