Radeloze Alcaraz verliest van Dimitrov in Miami: 'Voel me als 13-jarige'

De 32-jarige Dimitrov, de Bulgaarse nummer twaalf van de wereld, kwam zowel in de eerste als in de tweede set snel een break voor en won de partij zonder problemen. "Ik ben best gefrustreerd nu", zei Alcaraz. "Ik denk dat ik goed gespeeld heb. Niet perfect, maar wel goed."

Dimitrov lachte hardop toen hij op zijn persconferentie hoorde over de uitspraken van Alcaraz: "Dat is een geweldig compliment".

Hij neemt het in de halve finale van het hoog aangeschreven toernooi in Florida op tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer vijf van de wereld. De andere halve finale gaat vanavond tussen de nummers drie en vier: de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Daniil Medvedev.

Collins naar finale

In het vrouwentoernooi plaatste Danielle Collins zich voor de finale. De ongeplaatste Amerikaanse had weinig moeite met de nummer veertien van de plaatsingslijst, Ekaterina Aleksandrova uit Rusland: 6-3, 6-2.

In de finale treft Collins de Kazachstaanse Elena Rybakina, die eerder in drie sets afrekende met Victoria Azarenka uit Belarus: 6-4, 0-6, 7-6 (2). Vorig jaar verloor Rybakina de finale in Miami van Petra Kvitova uit Tsjechië.