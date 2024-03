Vier doden aan Spaanse kust tijdens noodweer

In Spanje zijn gisteren tijdens harde windvlagen in meerdere delen van het land mensen om het leven gekomen die in zee waren gevallen.

In het noordwesten in de regio Asturië, aan de Atlantische kust werden twee mensen op verschillende plekken gegrepen door een hoge golf. In de regio gold code oranje vanwege de harde wind en werden golven verwacht tot wel 7 meter hoog.

Een Britse toerist keek bij San Esteban de Pravia naar de metershoge golven en werd meegesleurd. Zijn lichaam werd ongeveer veertig minuten later in het water gevonden, meldt El Mundo.

Reanimatie

In de gemeente Cudillero, nog geen 7 kilometer verderop, werd een vrouw rond dezelfde tijd meegesleurd door de golven toen ze door de vissershaven liep. Een vissersboot kon haar uit het water halen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Bij de stad Tarragona aan de Middellandse Zee verdronken ook twee mensen: een Marokkaanse jongen van 16 jaar en een Duitse toerist die hem probeerde te redden. Volgens El Mundo was de jongen aan het spelen op de rotsen en viel hij in het water.

Ook in andere delen van het land werd gewaarschuwd voor harde wind, zware regen en hoge golven. Onder meer in de steden Ronda en Sevilla kon een processie die traditioneel op Witte Donderdag wordt gehouden niet doorgaan vanwege het noodweer.