Leicester City ontslaat coach vanwege vermeende relatie met speelster

Eerder deze maand werd Kirk al geschorst door Leicester omdat een onderzoek was gestart naar aanleiding van een klacht tegen de coach. Hij was sinds november 2022 coach van de vrouwen van Leicester, nadat hij eerder kort technisch directeur van de vrouwentak was.

Assistent Jennifer Foster neemt zijn taken voorlopig over. Leicester staat negende in de Women's Super League. Oud-Ajacied Lize Kop staat bij de club onder contract.