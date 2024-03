Gemartelde Belgische gevangene krijgt enkelband en hoeft voorlopig niet terug

De Belgische man die drie dagen lang werd gemarteld door zijn celgenoten, mag vandaag het ziekenhuis verlaten. Dat meldt zijn advocaat aan onder meer VRT Nieuws.

De man krijgt een enkelband en hoeft voorlopig niet terug de cel in. "Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om opvang voor onze cliënt te regelen", zegt zijn advocaat tegen HLN. "Fysiek is hij voldoende hersteld, maar medische verzorging blijft dagelijks nodig."

Brandwonden

Hij liep onder meer ernstige brandwonden op. De man zat in een Antwerpse gevangenis in voorarrest na een vermeende moordpoging op de partner van zijn ex-vriendin. Hij werd door zijn medegevangenen onder meer geslagen, verkracht met een bezemsteel en overgoten met heet water. Zijn celgenoten filmden de mishandeling van de man, die volgens hen een pedofiel is. Volgens HLN zat hij eerder vast voor verkrachting van een 14-jarige.

"Gelet op wat er gebeurd is, kan hij zijn hechtenis verderzetten met een enkelband op een locatie waar hij de nodige zorgen kan krijgen", zegt zijn advocaat. "Dus niet meer in een setting achter tralies waar die feiten gebeurd zijn."

Aangehouden

De vijf celgenoten van de man werden in hun cel aangehouden voor de mishandeling. Drie mannen worden onder meer verdacht van poging tot moord, mishandeling en verkrachting. Twee worden verdacht van het verzuimen om de man te helpen.

De gevangenis is - net als andere gevangenissen in België - overvol. Er waren al jaren problemen in de Antwerpse gevangenis, zeggen experts. Een cipier zei dat de mishandeling kon plaatsvinden door de "marginale omstandigheden waarin het personeel moet werken en gedetineerden worden gehuisvest".