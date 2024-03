Zverev naar laatste vier in Miami, Rybakina bereikt al vierde finale van het jaar

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer in zijn carrière de laatste vier bereikt van het masterstoernooi in Miami. De verliezend finalist van 2018 was in de kwartfinales te sterk voor Fabian Maroszan: 6-3, 7-5. Bij de vrouwen bereikte Jelena Rybakina de finale.

De 27-jarige Duitser Zverev, de mondiale nummer vijf, had weinig te duchten van de 24-jarige Maroszan. De Hongaarse nummer 57 van de ATP-wereldranglijst was in Miami eerder de nummers 7 (Holger Rune) en 10 (Alex De Minaur) de baas, maar kwam tegen Zverev tekort op de grote punten.

Zo sloeg Maroszan op setpunt tegen een dubbele fout. In de tweede set kreeg Zverev het even aan de stok met de umpire, die vond dat de Duitser te lang wachtte met zijn opslag. Zverev was niet van de leg en sloeg ook op zijn eerste matchpoint direct toe.

Zverev stuit in de halve finale op de winnaar van de partij tussen Carlos Alcaraz en Grigor Dimitrov. De andere halve eindstrijd gaat tussen Daniil Medvedev en Jannik Sinner.

Rybakina verslaat Azarenka

Jelena Rybakina, de nummer vier van de wereldranglijst, was in de halve finales van het vrouwentoernooi met 6-4, 0-6, 7-6 (2) te sterk voor Viktoria Azarenka, de nummer 27 van de WTA-lijst.