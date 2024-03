Zo werd radicaal-rechtse Nederlandse nieuwssite een Russisch propagandakanaal

Eerder deze maand reageerden Europarlementariërs verbolgen toen De Graaff een zeer pro-Russische verhaal afstak in het Europarlement. Rapporten over de deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland noemde hij "pure propaganda". "Oekraïne is zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel."

51 Europarlementariërs schreven een brief aan de voorzitter. "De woorden van De Graaff waren heel duidelijk bedoeld om Rusland te verdedigen en Oekraïne in diskrediet te brengen", zegt de Belgische Europarlementariër Hilde Vautmans (Open VLD), een van de ondertekenaars. "We zijn heel erg bezorgd en willen weten of er Russische beïnvloeding is in het Europees Parlement."

Een medewerker van de Graaff wordt volgens de Franse krant Le Monde in de gaten gehouden door de Franse geheime dienst. Hij erkent tegenover Nieuwsuur dat hij pro-Russisch is en contact heeft met Voice of Europe. "Ik praat met iedereen."

Maar hij ontkent Russische betalingen te hebben ontvangen. Ook De Graaff en Baudet ontkennen betrokkenheid.