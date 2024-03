Statushouders zoveel mogelijk naar hotels, ook zonder goedkeuring gemeenten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat per direct zoveel mogelijk statushouders onderbrengen in hotels in de buurt van de asielzoekerscentra waar ze nu verblijven. Daar is formeel geen toestemming van de betrokken gemeenten voor nodig. Het COA zegt te handelen "in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning".

Met het onderbrengen van statushouders in hotels hoopt het COA de druk op de asielzoekerscentra te verlagen. Er is een tekort aan opvangplekken en binnenkort sluit ook nog een aantal grotere en kleinere opvanglocaties, onder meer in Biddinghuizen, Breda, Meppel, Huizen en Nijmegen.

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning en recht op een woning in Nederland. Op dit moment wachten in de asielopvang bijna 10.000 statushouders op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn.

Die woning moet eigenlijk binnen 14 weken na het verkrijgen van een verblijfsvergunning beschikbaar zijn, maar dat lukt in veel gevallen niet. De plekken die statushouders bezet houden in de asielzoekerscentra kunnen niet gebruikt worden om asielzoekers op te vangen.

Dringend beroep

Volgens het COA worden statushouders in "kleine aantallen" in hotels geplaatst. De organisatie zegt ervoor te zorgen dat de statushouders in beeld blijven bij de dichtstbijzijnde COA-locatie. De plekken die in de asielzoekerscentra vrijkomen, gaan naar asielzoekers die nu op locaties zitten die gaan sluiten.

Begin deze maand deed demissionair staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie nog een dringend beroep op gemeenten om hotels beschikbaar te stellen. Hotels worden al gebruikt voor noodopvang en in een aantal van die accommodaties zitten al statushouders. Gemeenten hoeven daar in principe geen toestemming voor te geven omdat de statushouders rechtmatig in Nederland zijn. Voor asielzoekers ligt dat anders.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt op de hoogte te zijn van de plannen voor statushouders. De koepelorganisatie benadrukt dat het "wel zo netjes" is om gemeenten van tevoren te informeren over de komst van statushouders naar hotels. Het COA zegt dat dat ook gebeurt.