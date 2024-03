Van Gerwen doorbreekt negatieve reeks in Premier League, maar strandt in halve finales

Michael van Gerwen is er op de negende speeldag van de Premier League niet in geslaagd de finale te bereiken. In de halve finale boog de zevenvoudig competitiewinnaar met 6-3 voor Luke Littler.

De ontmoeting in Belfast was de vierde keer dat ze elkaar troffen in de prestigieuze dartscompetitie, waaraan de 17-jarige Littler na een spectaculair WK voor het eerst meedoet. Van Gerwen won de eerste twee ontmoetingen, daarna was de Engelsman tweemaal de sterkste.

Kleine overwinning

Hoewel Van Gerwen de partij donderdag verloor, was het bereiken van de halve finales op zichzelf al een kleine overwinning te noemen voor de 34-jarige Brabander. In de voorgaande vier weken strandde hij telkens direct in de kwartfinales, de eerste ronde van een Premier League-speelavond.

In de hoofdstad van Noord-Ierland doorbrak Van Gerwen die negatieve reeks door Engelsman Michael Smith eerder op de avond met 6-4 te verslaan. Van Gerwen knokte zich in die partij fraai terug van een 2-4 achterstand, mede dankzij het uitgooien van scores van 144 en 150.