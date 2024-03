VN: dit jaar al meer dan 1500 doden door bendegeweld Haïti

Het bendegeweld in Haïti heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, meldt het VN-mensenrechtenkantoor in een rapport. Ook zijn meer dan 800 mensen gewond geraakt.

VN-mensenrechtenchef Volker Türk noemt de situatie "catastrofaal" en zegt dat het geweld nu moet stoppen. Hij benadrukt dat "onmiddellijke actie" nodig is om de verslechterende situatie onder controle te krijgen.

Onderzoekers schrijven in het VN-rapport dat de escalatie van het bendegeweld in de afgelopen tijd heeft geleid tot een toename van mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, ontvoeringen en verkrachtingen. Verder hebben corruptie en slecht bestuur de rechtsstaat uitgehold.

Golf van geweld

De afgelopen jaren hebben bendes op steeds meer plekken in Haïti de macht overgenomen. De al beroerde situatie verslechterde eind februari, toen verschillende bendes besloten samen te werken.

Ze bestormden twee gevangenissen en lieten daarbij duizenden gevangenen vrij. De bendes eisten het vertrek van premier Henry, die op dit moment in Puerto Rico zit. Hij heeft zijn ontslag ingediend en stapt op zodra er een overgangsraad is en er een nieuwe premier is benoemd.

Vorig jaar kwamen in het land met zo'n 11 miljoen inwoners 4451 mensen door bendegeweld om het leven, 1668 mensen raakten gewond.