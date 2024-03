45 doden bij busongeluk Zuid-Afrika, meisje van 8 is enige overlevende

In Zuid-Afrika zijn 45 doden gevallen bij een busongeluk in de provincie Limpopo. Eén van de inzittenden, een meisje van 8, heeft het ongeluk overleefd maar is ernstig gewond geraakt.

Volgens nieuwszender SABC News raakte de chauffeur van de bus om onbekende reden de controle over het voertuig kwijt. Daarop viel de bus van een 50 meter hoge brug en vloog in brand op een bergpas tussen Mokopane en Marken. De inzittenden van de bus waren inwoners van Botswana die op weg waren naar een paasdienst in de stad Moria.

Op sociale media zijn beelden van het wrak te zien: