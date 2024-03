Groot tekort aan 'pufjes' voor astmapatiënten

Wat is salbutamol?

Salbutamol opent de luchtwegen. Mensen met bijvoorbeeld astma of COPD worden er minder benauwd door. Het kan worden geïnhaleerd in poedervorm, maar ook als spray. Zo'n aerosol (of puffer) wordt het vaakst gebruikt.

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen gebruikten vorig jaar ongeveer 550.000 mensen een 'pufje' waaraan nu een tekort is. Onder hen zijn 85.000 kinderen jonger dan 6 jaar. Het middel wordt doorgaans geleverd in 120 doses per verpakking.