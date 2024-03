Pinoké bereikt halve finales EHL na nipte overwinning op Polo

Voor het treffen met de koploper van de Spaanse competitie kon coach Jesse Mahieu, anders dan dit seizoen gebruikelijk is, weer eens beschikken over een bijna volledig fitte selectie. Alleen verdediger Pieter Sutorius moest in het Wagener Stadion geblesseerd toekijken.

Pinoké begon overtuigend aan de wedstrijd en begaf zich in het eerste kwart veelvuldig op de helft van de club uit Barcelona, waar de Nederlandse Yannick van der Drift in de basisopstelling begon.

In de slotminuten van het eerste kwart leidde het overwicht tot twee goede mogelijkheden op de openingstreffer. Na een overtreding op Miles Bukkens kreeg Pinoké een strafcorner, maar het daaropvolgende schot van Alexander Hendrickx miste zuiverheid en eindigde ruim naast het doel.

Even later was het Joep Troost die, ditmaal van dichtbij, een poging mocht wagen na een scherpe voorzet vanaf de rechterkant. Troost kon vanuit de moeilijke hoek geen richting geven aan de bal.

Desorganisatie

Halverwege het tweede kwart was Troost wel succesvol. Het voorbereidende werk was van Boris Aardenburg, die op de rand van de cirkel profiteerde van desorganisatie in de vijandelijke defensie. Troost kon van dichtbij binnentikken, nadat de bal via een Spaanse voet bij hem terecht was gekomen.