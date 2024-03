Brugts met Barcelona naar halve finales Champions League, ook PSG door

Barcelona kwam geen moment in de problemen, maar de wedstrijd beslissen lukte ook niet direct. Pas na een klein uur hielpen de Noorse vrouwen een handje. Via enkele Noorse benen kaatste de bal bijna in eigen doel, vlak voordat de keepster kon redden op de lijn. De binnentikker van Fridolina Rolfo kon ze niet voorkomen: 2-0.

Een van de weinige keren dat Brann op de Spaanse helft kwam na rust was het wel direct raak. Een scherpe counter werd door Tomine Svendheim via de binnenkant van de paal binnengeschoten: 2-1.

Dat Barcelona zich niet nog wilde laten overrompelen door een Noors slotoffensief bleek enkele minuten later al toen de Spanjaarden de aanval zochten en Rolfo bijna haar tweede maakte. De paal stond in de weg.

Na de zoveelste rush en voorzet van Barcelona-flankspeler Graham was het alsnog raak. Patri Guijarro tikte eenvoudig binnen bij de tweede paal: 3-1. Wedstrijd beslist, halve finales bereikt.

Frans onderonsje in halve finales

Bij Paris Saint-Germain ontbraken Jackie Groenen en Lieke Martens tegen BK Häcken. Groenen viel in de heenwedstrijd in Zweden uit met een hamstringblessure en Martens liep daarna in de competitie dezelfde blessure op. De twee zitten daarom niet in de Oranjeselectie.

Tabitha Chawinga uit Malawi schoot de thuisploeg via de binnenkant van de rechterpaal op 1-0 en in de 70ste minuut verdubbelde de Amerikaanse Korbin Albert de voorsprong.