Brugts met Barcelona naar halve finales Champions League na overtuigende zege op SK Brann

De voetbalsters van Barcelona hebben SK Brann uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Nadat de titelhouder in de Champions League vorige week al met 2-1 had gewonnen in Noorwegen, bereikte Barça in het eigen Estadi Johan Cruyff de halve finales na een 3-1 overwinning.

Oranje-international Esmee Brugts stond in de basis, speelde ruim zeventig minuten mee en gaf de assist op de 1-0 van Aitana Bonmatí.

Met drie doelpunten spaarde Barcelona de bezoekers nog. Zeker in de eerste minuten van het duel was het doel van Brann-keepster Aurora Watten Mikalsen een schietschijf. Georkestreerd door aanvoerster Alexia Putellas en spelverdeler Bonmatí kregen de Catalanen middels Caroline Graham Hansen en Brugts talloze kansen.

Brugts vol vernuft

Maar de openingsgoal viel na een klein half uur spelen. Brugts legde de bal vol vernuft op de rand van het strafschopgebied klaar voor Bonmatí en maakte zelf snel ruimte, waarna de Spaanse wereldvoetbalster van het jaar de bal in de verre hoek krulde: 1-0.

Barcelona kwam geen moment in de problemen, maar de wedstrijd beslissen lukte ook niet direct. Pas na een klein uur hielpen de Noorse vrouwen een handje. Via enkele Noorse benen kaatste de bal bijna in eigen doel, vlak voordat de keepster kon redden op de lijn. De binnentikker van Fridolina Rolfo kon ze niet voorkomen: 2-0.

Een van de weinige keren dat Brann op de Spaanse helft kwam na rust was het wel direct raak. Een scherpe counter werd door Tomine Svendheim via de binnenkant van de paal binnengeschoten: 2-1.