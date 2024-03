Internationaal Gerechtshof: Israël moet ongehinderd hulp voor Gaza toelaten

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Israël opgedragen om alles wat noodzakelijk is te doen om ervoor te zorgen dat basisvoorraden bij de Palestijnse bevolking in Gaza terechtkomen.

Volgens het ICJ hebben mensen in Gaza te maken met verslechterende leefomstandigheden. "Het hof constateert dat de Palestijnen in Gaza niet langer alleen het risico lopen op hongersnood, maar dat de hongersnood inmiddels is begonnen", staat in het vonnis.

De uitspraak van vandaag is een aanvulling op het tussenvonnis van het hof in het proces dat Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Dat land beschuldigt Israël van genocide in de Gazastrook.

Grenzen open te houden

In de uitspraak van vandaag herbevestigt het gerechtshof het vonnis van januari, maar het voegt eraan toe dat Israël actie moet ondernemen om een ongehinderde levering van humanitaire hulp aan Palestijnen in heel Gaza te garanderen. Daarbij gaat het om voedsel, water, elektriciteit, medische benodigdheden en medische zorg.

Het Internationaal Gerechtshof zegt dat Israël daarom meer grensovergangen met Gaza moet openen, de capaciteit van deze grensovergangen moet verhogen en ze "zo lang als nodig" open moet houden. Israël moet binnen een maand na het vonnis een rapport indienen waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe het zich aan de uitspraak heeft gehouden.

Ongegrond

Het bevel van het Internationaal Gerechtshof is bindend, maar er is geen mogelijkheid om het te handhaven. Israël heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

Het land heeft eerder wel met klem ontkend dat er sprake is van genocide. Israël zegt dat de militaire campagne in Gaza draait om zelfverdediging, naar aanleiding van de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar.