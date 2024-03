Volleybalster Dijkema beproeft geluk in Verenigde Staten

Volleybalster Laura Dijkema verruilt haar Italiaanse club Vallefoglia voor een avontuur in de Verenigde Staten. De Oranje-international gaat daar spelen in een nieuw te vormen competitie.

De 34-jarige Dijkema tekende een contract bij de League One Volleyball, waarin in eerste instantie zes clubs zullen spelen. Het is nog niet bekend bij welke club Dijkema zal worden gestald.

Kampioen in vier landen

Dijkema debuteerde in 2006 op 16-jarige leeftijd in de eredivisie bij DOK uit Dwingeloo. Het was de start van een rijke loopbaan met veel prijzen die haar in Duitsland, Italië, Turkije en Rusland bracht.

Ook in de VS hoopt Dijkema landskampioen te worden. Dat lukte al in Nederland bij Martinus/TVC Amstelveen (3x), in Duitsland met Dresdner SC (2x), in Italië bij Igor Gorgonzola Novara (1x) en in Rusland bij Lokomotiv Kaliningrad (1x).