Familie van Israëlische militairen in Nederland vaker bedreigd

Daar stonden bijvoorbeeld Shirli's volledige naam en de naam van de organisatie waar zij werkt. Ook werd haar ontslag geëist. Rapper Appa was niet bereikbaar voor vragen van de NOS.

Vrijbrief

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner, maakt zich zorgen. "Veel Joden in Nederland hebben familie in Israël", schrijft hij op X. "Als alleen dat al een vrijbrief is om iemand thuis op te zoeken, te intimideren en persoonsgegevens in de buurt te verspreiden, zijn Joden doelwit om wie zij zijn. Deze intimidatie van Joodse Nederlanders gaat alle perken te buiten."

Shirli ging vandaag opnieuw naar de politie om aangifte te doen. Dat deed ze ook toen haar gegevens werden gedeeld en mensen naar haar werkplek kwamen om verhaal te halen. De politie kan over dit specifieke geval nog niet veel zeggen. Wel is doxing, het openbaar delen van gevoelige persoonsgegevens om te intimideren, sinds 1 januari expliciet strafbaar gesteld in de wet.

"We kunnen verschillende dingen doen om slachtoffers te helpen", zegt een woordvoerder van de politie. "Waar behoefte aan is, verschilt per geval, maar je kan bijvoorbeeld maatregelen nemen zodat iemand zich thuis veiliger voelt of aan de bel trekken bij socialemediaplatforms." De politie is blij dat doxing nu bij wet verboden is. "Degenen die doxen hebben vaak geen idee wat de impact is op de slachtoffers."

Op de foto hieronder is de folder te zien met gegevens van Shirli en haar dochter en allerlei beschuldigingen tegen hen. Deze foto is verkregen via het CIDI, waarop moeder en dochter en hun gegevens deels onherkenbaar zijn gemaakt.