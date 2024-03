Vrachtwagen 'steigert' na botsing tegen viaduct, chauffeur gewond

In Eindhoven is vanmiddag een vrachtwagen vast komen te zitten onder een viaduct. De chauffeur raakte daarbij gewond. Hij zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd.

Het ongeluk was bij de ingang van het terrein van vrachtwagenbouwer DAF. Volgens Omroep Brabant had de vrachtwagenchauffeur de hefarmen omhoog laten staan.

Toen de truck onder het viaduct reed, botsten de armen tegen de onderkant. De voorkant van de vrachtwagen schoot vervolgens omhoog, waardoor de chauffeur in de cabine bekneld kwam te zitten.

Deur weghalen

Om de chauffeur te bevrijden, moest de brandweer de deur van de vrachtwagen afknippen. Volgens Omroep Brabant kon de trucker daarna zelf uit de cabine komen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Behalve politie, brandweer en ambulances was ook een traumahelikopter opgeroepen. DAF schoot te hulp met een heftruck, omdat het materieel van de brandweer niet toereikend was. De brandweer gebruikt normaal gesproken metalen bruggen om op de hoogte van een vrachtwagencabine te werken, maar die waren niet hoog genoeg.

Volgens de politie heeft de bestuurder veel geluk gehad: