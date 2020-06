Twee woningen beschoten in Kerkdriel

In Kerkdriel in Gelderland zijn twee woningen beschoten. Het eerste incident was vanochtend bij een woning aan de Saturnushof. Daar zou een schot gelost zijn op de voordeur. Vanmiddag werd een woning aan de Hoorzik beschoten. In een raam van het huis zit een kogelgat.

Volgens Omroep Gelderland hebben de schoten waarschijnlijk te maken met een afpersingszaak over drugs. In de twee huizen zouden mensen wonen die betrokken waren of zijn bij fruitgroothandel De Groot Fresh Group in Hedel.

Gisteren werd in Hedel een voordeur in brand gestoken van een woning waar een medewerker van de groothandel woont.

Drugs in lading fruit

Werknemers van die groothandel vonden de afgelopen jaren drie keer een partij drugs in een lading fruit uit Zuid-Amerika. Dat werd meteen aan de politie gemeld.

De laatste keer was in mei 2019. Na die vondst kwamen er bedreigingen binnen. Er werd een bedrag van ruim een miljoen euro als compensatie geëist voor de in beslag genomen cocaïne. Als de eigenaren niet betaalden, zouden zij of hun familie worden geliquideerd.

In januari dit jaar werd al een granaat gevonden bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Daar woonde een zoon van een van de eigenaren van de fruitgroothandel. Ook burgemeester Van Kooten van Maasdriel, de gemeente waar Kerkdriel onder valt, woont in dat complex.