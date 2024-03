NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsfabrikant Babboe

Verkoopverbod

In februari moest Babboe op last van de NVWA voorlopig stoppen met het verkopen van zijn bakfietsen, omdat uit onderzoek bleek dat in de afgelopen jaren honderden frames zijn gebroken. Babboe zou geen goed onderzoek hebben gedaan naar de oorzaken en geen maatregelen hebben genomen.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA en het Openbaar Ministerie, laat de woordvoerder weten.