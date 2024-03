Kökçü keert na kritisch interview terug in wedstrijdselectie Benfica

Orkun Kökçü keert dit weekend terug in de wedstrijdselectie van Benfica. Dat heeft trainer Roger Schmidt gezegd op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Chaves.

De 23-jarige middenvelder miste de laatste wedstrijd voor de interlandpauze nadat hij zich in een interview in De Telegraaf kritisch had uitgelaten over de defensieve taken die hij dit seizoen krijgt van zijn trainer. Ook liet de oud-Feyenoorder weten dat hij zich niet voldoende gewaardeerd voelde.

"Ik vond het na dat interview beter om hem niet te laten spelen tegen Casa Pia", blikte Schmidt op de persconferentie terug. "We hebben erover gesproken en het was niet zijn intentie om negativiteit rondom het team te veroorzaken."

Fout

Hoewel het geschil is opgelost, blijft voormalig PSV-trainer Schmidt erbij dat het interview geen slim idee was.

"Hij heeft een fout gemaakt. Dit interview was voor niemand goed", aldus de 57-jarige coach. "Misschien voor de journalisten, omdat ze nu weer wat hadden om over te praten", voegde hij daar grappend aan toe.

"Ik ben volledig overtuigd van zijn kwaliteiten en karakter. Ook als spelers fouten maken, blijven het mijn spelers en moet ik ze blijven ondersteunen."

Benfica is de huidige nummer twee van de Portugese competitie en is in een titelstrijd verwikkeld met koploper Sporting, dat na 25 duels één punt meer heeft.