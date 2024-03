Zwijgende Vollering niet te behouden voor SD Worx: 'Hebben fantastisch voorstel gedaan'

Ploegmanager Janssen laat meer los over de contractonderhandelingen. Hij zegt dat het gedane voorstel aan Vollering goed was voor het grootste contract ooit in het vrouwenpeloton. Nodig gezien de huidige ontwikkelingen in het vrouwenwielrennen. Eerder dit jaar doken verhalen op dat wielerploeg UAE Team ADQ Vollering een jaarsalaris van een miljoen euro zou hebben geboden.

De Nederlandse Tourwinnares en ploeggenote Lotte Kopecky zijn de kopstukken van SD Worx. Beiden verdienen volgens Janssen "de beste contracten in het peloton".

SD Worx wilde Vollering én Kopecky behouden

"Het was geen keuze tussen de een of de ander", benadrukt Janssen. "Met het management van Lotte is het snel gegaan en zijn we eruit gekomen. Met Demi is dat helaas niet gelukt. We hebben naar onze mogelijkheden, en die zijn serieus, een fantastisch voorstel gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat voldoende of goed genoeg is."

"Wij hebben een ultimatum gesteld aan ons maximale voorstel. Daar hebben we jammer genoeg geen goedkeuring op ontvangen van het management van Demi. Dan ga je er wel vanuit dat ze niet willen."

En dus spreekt Janssen het uit: "In mijn ogen is de deur dicht."