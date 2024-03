Veertig dagen na dood Navalny: verzet in stilte

Voor de aanhangers van de overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny waren de afgelopen veertig dagen vol van verdriet, twijfel en angst. Maar Navalny's graf is nu ook een plek van troost en hoop. Aanhangers zien er dat ze niet alleen zijn. Al is hun stille verzet niet zonder gevaar.

"Ik ben het nu zo zat om bang te zijn dat ik vandaag besloten heb om te komen om hem te bedanken", zegt een meisje dat het graf bezoekt. Een jongen zegt: "Je moet wel komen, als je ziet wat er de laatste jaren in het land gebeurt. En Aleksej heeft iedereen moed gegeven. Mensen begrijpen nu dat je kunt vechten."

Maar de Russische autoriteiten doen er alles aan gedaan om te voorkomen dat de rouwbetuigingen uitlopen op demonstraties. Zij die steunbetuigingen uiten, wordt de mond gesnoerd of erger.

Zwijgend verzet

Navalny is dood, andere oppositieleiders zitten voor vele jaren vast en sommigen zijn gevlucht. Maar hun aanhang is er nog wel: op verschillende plaatsen in Moskou zijn er regelmatig manifestaties voor steun aan politieke gevangenen. "Iedereen kent wel iemand in de gevangenis, of kent iemand die zo iemand kent", zegt één van de deelnemers. "Helaas zijn er inmiddels veel van zulke mensen."

In een land waar politiek actief zijn inmiddels levensgevaarlijk is, kiezen zij voor een vorm van zwijgend verzet. Met inzamelingsacties en brieven houdt een groep mensen verbinding met de vele politieke gevangen. "Dat ze in de gevangenis weten dat er mensen zijn die aan hen denken. Die hen schrijven, die contact met hen hebben. Noodzakelijke steun is het: zo voelen ze dat ze het niet voor niets hebben gedaan."

Een groot deel van Navalny's team is gevlucht naar het buitenland. Nikolay Lashkin is één adviseur uit Navalny's team die nog steeds in Moskou is. "Aleksej heeft ons laten zien hoe je moet leven. Zijn dood is voor ons allemaal een verschrikkelijke tragedie, een kolossaal verlies. Maar we hebben nu allemaal een voorbeeld van hoe je politiek moet bedrijven", zegt hij.