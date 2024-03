Minstens 12 doden in Madagaskar door wervelstorm Gamane

Ten minste twaalf mensen zijn in Madagaskar omgekomen als gevolg van de wervelstorm Gamane, die afgelopen etmaal over het Oost-Afrikaanse eiland trok. Zeker 21.000 inwoners zijn getroffen door de verwoestingen die de cycloon veroorzaakte, meldt de landelijke rampendienst.

De storm trok over de eilandstaat met een gemiddelde windsnelheid van 150 kilometer per uur, met windstoten oplopend tot 210 kilometer per uur. Door hevige regenval kwamen er bovendien honderden huizen en wegen onder water te staan, vooral in het noorden van het land. De dodelijke slachtoffers zouden zijn verdronken of zijn geraakt door vallende bomen of instortende huizen.