Waarschijnlijk explosieve stof gevonden in kelderbox Den Bosch

Een appartementencomplex in Den Bosch is ontruimd na een melding van een mogelijke explosieve stof in een van de woningen. Het gaat om 27 appartementen in de Schutskampstraat en een naastgelegen moskee.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek in onder meer een kelderbox. "Uit de eerste bevindingen van de specialisten blijkt dat het waarschijnlijk om een explosieve stof gaat", zegt een politiewoordvoerder. "Het gaat in ieder geval niet om vuurwerk." Om welke stof het wel gaat, wordt nu onderzocht.

Hoelang het onderzoek nog gaat duren, is onbekend. Het is onduidelijk of de bewoners vannacht in hun eigen huis kunnen slapen. Zo'n veertig mensen hebben elders onderdak gezocht.

De politie kreeg vanmiddag een melding over een explosieve stof in het pand. Daarop werd de omgeving afgezet. Een medewerker van de EOD ging, met bompak aan, een appartement op de begane grond binnen, meldt Omroep Brabant. Ook wordt bij het onderzoek gebruikgemaakt van een explosievenrobot.