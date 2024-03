Camilla vervangt voor het eerst zieke koning Charles

De Britse koningin Camilla heeft voor het eerst haar man Charles vervangen bij een officieel optreden. Camilla woonde de traditionele Royal Maundy Service bij, een dienst op Witte Donderdag van de Anglicaanse Kerk die sinds de 13e eeuw wordt gehouden.

Charles kon er, als hoofd van die kerk, niet bij zijn omdat hij behandeld wordt voor kanker. Sinds de diagnose begin februari heeft hij geen grote publieke optredens gedaan.

Audioboodschap

Tijdens de dienst in de kathedraal van Worcester werd wel een audioboodschap van Charles afgespeeld. "Het doet mij veel verdriet dat ik vandaag niet bij jullie kan zijn", was daarin te horen. Ook las de koning een stuk uit de bijbel en herhaalde hij de belofte die hij deed tijdens zijn kroning vorig jaar: "Ik ben er niet om gediend te worden, maar om te dienen. Met heel mijn hart."

Omdat de vorst 75 jaar oud is, kregen tijdens de Maundy Service 75 mannen en 75 vrouwen een speciaal geslagen zilveren munt als dank voor hun werk in de samenleving. Die werden uitgereikt door Camilla.

Kroonprinses Kate

Charles is komende zondag wel bij de paasviering in St George's Chapel in Windsor. De viering zal soberder zijn dan anders, omdat Charles' zoon William en diens zieke vrouw Kate afwezig zijn. De kroonprinses wordt behandeld voor kanker, maakte ze vorige week vrijdag bekend in een videoboodschap.