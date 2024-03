Pinoké wil eindelijk succes op veld van 'buurman' Amsterdam: 'Drie keer is scheepsrecht'

Dat gebeurde in een recenter verleden ook, maar dat liep vaak niet goed af voor Pinoké, weet Mahieu. "In het seizoen 1995/1996 werd de club op een zandveld vijfde in de competitie.Het jaar daarna wilden ze op een waterveld gaan spelen in een professioneel stadion. Dat gebeurde ook in het Wagener Stadion, maar de club degradeerde."

En vorig jaar, toen Pinoké ook EHL speelde in het stadion van de rivaal, werd in de kwartfinales al met 3-2 verloren van Racing Club de Bruxelles. Dit jaar moet er eindelijk eens worden gewonnen door 'De Steekneuzen'.

"Toen deed Pinoké voor het eerst mee aan een echt Europees toernooi op het veld", vertelt Mahieu. "Toen stonden we er niet goed voor. Die herinnering moeten we loslaten. Nu zijn we wel iets verder qua ervaring, denk ik."

'Strijd even niet voelen'

Het is best bijzonder dat Pinoké en Amsterdam samen de finale van de EHL organiseren. De clubs vechten normaal gesproken op het veld namelijk een burenruzie uit. Dat wordt dit weekend aan de kant gezet.

"Het is mooi dat we als buren het nu samen organiseren, dat we de strijd even niet voelen, maar het samen doen", stelt de trainer van Pinoké, die flink wat verwacht van zijn team.

"Ik denk dat we heel sterk kunnen zijn en ik heb er vertrouwen in dat we goed voor de dag gaan komen. Veel vrienden en familie zullen op de tribune zitten, dat geeft ook wat extra's. Als wij straks het stadion binnenkomen en er zitten 2000 Pinoké'ers, dan krijg je toch kippenvel. Daar doe je het voor."