Voormalige crypto-baas Sam Bankman-Fried krijgt 25 jaar celstraf

De grootste fraudeur met de zwaarste straf is nog altijd belegger en beurshandelaar Bernie Madoff. Die ging tijdens de financiële crisis in 2009 het schip in met een ponzi-schema en frauduleuze beleggingen voor duizenden klanten. Hij fraudeerde voor naar schatting 170 miljard dollar. Hij kreeg in 2009 150 jaar celstraf opgelegd. Madoff overleed in april 2021 in een cel van de federale gevangenis in Butner, North Carolina. Hij werd 82 jaar.