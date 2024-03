Giro onzeker voor Van Aert, Belg breekt ook zijn borstbeen

Wout van Aert heeft bij zijn val in Dwars door Vlaanderen niet alleen zijn sleutelbeen en verschillende ribben gebroken, maar ook zijn borstbeen. Dat meldt zijn ploeg Visma - Lease a Bike.

In de afdaling richting de Kanarieberg, een stuk parcours dat bij alle renners bekend staat als gevaarlijk, ging het mis. Meerdere favorieten voor de Ronde van Vlaanderen aanstaande zondag, zoals Van Aert, Jasper Stuyven en Mads Pedersen (beiden Lidl-Trek), smakten met hoge snelheid tegen het asfalt.

Van Aert kon Dwars door Vlaanderen niet afmaken. Dezelfde dag werd duidelijk dat hij zijn sleutelbeen en ribben had gebroken. Een dag later blijkt dat hij nog meer schade heeft.

Wanneer kan Van Aert weer fietsen?

Wanneer Wout van Aert weer op de fiets zit, is nog niet duidelijk, zegt Visma - Lease a Bike. "Van Aert is succesvol geopereerd. De komende weken staan volledig in het teken van zijn herstel, hij zal in ieder geval de voorjaarsklassiekers missen. Of hij de Giro d'Italia rijdt, beslissen we in de komende weken", meldt zijn ploeg.

Bekijk hier de val van Van Aert in Dwars door Vlaanderen: