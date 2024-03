Nederlands reisadvies voor Frankrijk aangescherpt om terreurdreiging

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk aangescherpt vanwege terreurdreiging. Het reisadvies is verhoogd van groen, het laagste niveau, naar geel.

Afgelopen weekend verhoogde de Franse regering het dreigingsbeeld naar het hoogste niveau naar aanleiding van de terreuraanslag in een concertzaal in Moskou. Frankrijk bestempelt die dreiging nu als 'waarschijnlijk'.

Het verhoogde risico geldt volgens de Franse overheid vooral in grotere steden, zegt het Nederlandse ministerie. "U kunt naar Frankrijk reizen, maar wees in heel Frankrijk extra alert. Houd u aan de aanwijzingen van de Franse autoriteiten."

Afgelopen maandag werd bekend dat Frankrijk nog eens 4000 militairen vrijmaakt voor de bewaking van drukke plaatsen en gebouwen. Het weekend daarvoor werden al 3000 militairen gemobiliseerd in het kader van de antiterrorisme-operatie Sentinelle.

Islamitische Staat

Die militairen gaan in heel Frankrijk locaties beveiligen zoals stations, scholen, religieuze gebouwen en theaters. Daarbovenop komen dus nog 4000 extra militairen die snel inzetbaar zijn als dat nodig is. Premier Attal had dat bekendgemaakt in een reactie op de aanslag in Moskou.

President Macron zei dat Islamitische Staat in de afgelopen maanden heeft geprobeerd om aanslagen te plegen in Frankrijk. Die pogingen zouden zijn verijdeld.

Eind vorig jaar paste Nederland het reisadvies aan voor de Franse hoofdstad. Na een dodelijk steekincident bij de Eiffeltoren ging het advies ook van groen naar geel. Vorige maand schakelde Buitenlandse Zaken weer terug naar het laagste risiconiveau.