Kabinet en regio Eindhoven steken 2,5 miljard euro in behoud microchipsector

Het plan was al grotendeels uitgelekt en vandaag heeft het kabinet er een besluit over genomen: er gaat 2,5 miljard euro naar de regio Eindhoven voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.

Demissionair minister Adriaansens (Economische Zaken) noemt die sector, met de Veldhovense chipmachinebouwer ASML voorop, van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en voor de werkgelegenheid. "Dit soort bedrijven verdienen het geld voor Nederland."

Het grootste deel van het geld komt van het Rijk (1,7 miljard) en de rest komt van de regio zelf, zei Adriaansens na de ministerraad. Het geld is bedoeld voor 'talentontwikkeling', infrastructuur en woningen.

'Mooi speelveld'

Wat betreft infrastructuur gaat het geld vooral naar verbetering van snelwegen en spoorverbindingen rond Eindhoven. Van het geld voor talentontwikkeling profiteert vooral de Technische Universiteit Eindhoven. Ook mbo- en hbo-opleidingen in de regio krijgen een deel.

ASML waarschuwde onlangs dat het zorgen heeft over het vestigingsklimaat in Nederland. Als dat niet verbetert, zou het bedrijf volgens topman Peter Wennink kunnen besluiten investeringen in verdere groei te verplaatsen naar het buitenland.

Of dat hiermee is afgewend, zei Adriaansens niet zeker te weten. "Ik denk dat we hier een heel mooi speelveld mee hebben gecreëerd, maar bedrijven beslissen uiteindelijk zelf", aldus de minister. "Ik heb er wel vertrouwen in", voegde ze er nog aan toe.