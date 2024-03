Politie houdt passagier met 'verdacht pakketje' aan in stadsbus Amstelveen

Als gevolg van een "verdachte situatie in een bus" zijn in het centrum van Amstelveen vanmiddag veel agenten ingezet, zo meldt de politie via sociale media. Daaronder waren ook specialistische eenheden, zoals een arrestatieteam. De omgeving van het busstation Stadshart werd afgezet.

De politie kwam in actie nadat een passagier melding had gemaakt van een andere passagier met een 'verdacht pakketje' in een stadsbus. Deze bus stopte op het busstation, waarna de politie de omgeving afzette. De passagier is in de bus aangehouden. Alle andere passagiers zijn veilig uitgestapt, zo meldt de politie.

Hoe groot het gevaar precies was, wordt nu onderzocht. Getuigen melden aan regionale omroep NH dat zij hebben gezien hoe iemand met zijn handen omhoog de bus uit werd geleid.