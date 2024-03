Man aangehouden in lijnbus Amstelveen, riep dat hij explosieven had

In het centrum van Amstelveen is een man aangehouden die in een lijnbus had geroepen dat hij een pakketje met explosieven bij zich had. De man van 67 uit Den Haag was ingestapt bij luchthaven Schiphol.

De politie kwam in actie nadat inzittenden melding hadden gemaakt van een andere passagier die een 'verdacht pakketje' bij zich zou hebben. De bus werd daarop door de politie gevolgd met onder meer een helikopter.

Handen omhoog

De chauffeur kreeg de opdracht om de bus te parkeren bij het busstation in Amstelveen, waarna de politie de omgeving afzette. Alle reizigers moesten uitstappen en de man werd bij het verlaten van het voertuig aangehouden door een arrestatieteam. Getuigen melden aan regionale omroep NH dat zij zagen hoe iemand met zijn handen omhoog de bus uit werd geleid.

Uit onderzoek bleek dat in het verdachte pakketje geen explosieven zaten. De man wordt verdacht van in ieder geval bedreiging. De Koninklijke Marechaussee gaat onderzoeken waarom de man in de bus dit gedrag vertoonde.

Specialistische eenheden in het afgezette gebied rondom de bus: