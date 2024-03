Was zware val Van Aert te voorkomen? 'Renners worden door eigen ploeg opgejut'

De valpartij van woensdag in Dwars door Vlaanderen maakt de tongen los. Grote namen als Wout van Aert, Jasper Stuyven en Mads Pedersen gingen hard onderuit op de afdaling richting de Kanarieberg. Een afdaling die om veiligheidsredenen al uit de Ronde van Vlaanderen was gehaald. Had de organisatie van de koers van woensdag dit niet ook moeten doen?

De organisatie van Dwars door Vlaanderen liet na afloop weten enigszins overvallen te zijn door de valpartij. "Wij hebben er kritisch naar gekeken de afgelopen jaren, maar we zagen vooral bij de Ronde van Vlaanderen gevaar. Daar rijden ze op hoge snelheid en met veel gefriemel."

"In Dwars door Vlaanderen is het daar doorgaans rustiger en minder nerveus. Dit stuk heeft ook in ontelbare koersen gezeten, zonder dat er ooit wat over is gezegd", zei Thomas van den Spiegel, directeur van Flanders Classics, dat beide koersen organiseert.

Kijk hier naar de reactie van Van den Spiegel: