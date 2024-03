Speciale eenheid moet duizenden agressieve apen wegjagen uit Thaise stad

In de Thaise stad Lopburi is een speciale politie-eenheid opgericht om duizenden agressieve apen onder controle te krijgen. Na eerdere mislukte pogingen is de nieuwe methode naar verluidt al een stuk effectiever, zo meldt de Bangkok Post.

De nieuwe eenheid is sinds maandag actief en uitgerust met katapulten om de brutale apen te verjagen. Eerder gebruikte de politie verdovingspijltjes voor de makaken, maar omdat deze pas na 5 minuten werken konden de beesten vluchten of op gebouwen klimmen.

Al jarenlang teisteren duizenden apen het leven van de bewoners in de Thaise stad. Hoewel de dieren juist eerst een toeristische trekpleister was waar de stad van profiteerde, ging het tijdens de coronacrisis de verkeerde kant op. De dieren, die sindsdien niet meer gevoed werden door de vele toeristen, werden agressiever en vindingrijker.

The Guardian maakte een aantal jaar geleden onderstaande video over de duizenden apen: