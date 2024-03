Werkzaamheden Prinses Margriettunnel duren jaar langer dan gedacht

De werkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek duren een jaar langer dan gedacht. Het werk is op zijn vroegst eind 2025 klaar, meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat noemt het een "tegenvaller voor weggebruikers en de omgeving", maar zegt dat de werkzaamheden veel complexer zijn. Er wordt een bouwmethode gebruikt waarbij de grondwaterstand niet verlaagd hoeft te worden. Dat duurt langer, maar geeft minder kans op schade aan omliggende bebouwing.

"Wij kunnen wel meer snelheid maken, maar dan moeten we de tunnel helemaal afsluiten voor verkeer", zegt woordvoerder Anne van der Meer tegen Omrop Fryslân. "Dat zou voor veel overlast zorgen in de omliggende dorpen."

Sinds februari is er tijdens werkzaamheden per rijrichting één rijstrook open en mag daar maximaal 50 kilometer per uur worden gereden.

Ontwerpfout

De tunnel werd in december 2022 plots afgesloten omdat een deel van het wegdek omhoog kwam. Dat bleek omhoog te zijn geduwd door grondwater. Dat kwam door een ontwerpfout.

Half juni 2023 begon Rijkswaterstaat met de aanleg van de nieuwe fundering.