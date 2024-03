Peiling: kwart wil PVV stemmen bij Europese verkiezingen

Van de Nederlanders die op 6 juni willen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen, is een kwart van plan dat op de PVV te doen, meldt onderzoeksbureau Ipsos I&O in een peiling op eigen initiatief. Daarmee zou de partij van Geert Wilders, die in 2019 geen enkele zetel haalde, negen zetels krijgen.

In totaal krijgt Nederland 31 zetels. In 2019 waren dat er 26.

In de Peilingwijzer scoort de PVV de laatste maanden hoger, maar PVV-sympathisanten zijn minder vaak van plan ook voor het Europees Parlement te gaan stemmen. In de peiling van Ipsos I&O zegt ruim de helft van de ondervraagden zeker te gaan stemmen, maar dat is vrijwel zeker een overschatting. In 2019 zei 54 procent zeker te gaan stemmen en kwam de opkomst uit op 42 procent.