Judoka Ausma verrast in Boedapest met eerste medaille op grand slam

Natascha Ausma heeft voor het eerst in haar loopbaan een medaille op een grand slam gewonnen. De 24-jarige judoka greep in Boedapest in de klasse tot 78 kilogram het brons.

Judoka Ausma verrast met brons bij grandslam in Boedapest - NOS

Ausma is op de wereldranglijst slechts de nummer 63 en achter Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Karen Stevenson pas de vierde Nederlandse.

Ze moest in de halve finale haar meerdere erkennen in de sterke Française Audrey Techeumeo, maar in de strijd om het brons rekende ze knap af met de Russin Aleksandra Babintseva.

Geen medaille wereldkampioen Van 't End

Noel van 't End kon in Boedapest geen eremetaal in de wacht slepen. De wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram verloor de strijd om het brons van de Azerbeidzjaan Mammadali Mehdijev.