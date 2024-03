Rutte: het gaat de verkeerde kant op met antisemitisme in Nederland

Het gaat in Nederland "echt de verkeerde kant op" met het toenemend antisemitisme. Dat zei demissionair premier Rutte voorafgaand aan de ministerraad vanochtend.

"Ik maak me grote zorgen dat mensen met een Joodse achtergrond op dit moment worden lastiggevallen vanwege die achtergrond en vanwege de situatie in Israël", zei Rutte. "Daar heeft die persoon niets mee te maken."

Volgens de minister-president is niet zozeer de vraag wat 'Den Haag' hiertegen doet, maar moet de samenleving het "collectief met elkaar oppakken". "We zijn een van de meest open landen van de wereld. Daar hoort dit bij, dat je elkaar aanspreekt op gedrag."

Terrorist

Rutte refereerde onder meer aan het verstoren van een optreden van Lenny Kuhr afgelopen weekend door pro-Palestijnse activisten. Zij werd een terrorist genoemd en werd beschuldigd van genocide.

Naar aanleiding van dit voorval werd staatssecretaris Gräper (Cultuur) dinsdag al naar de Tweede Kamer geroepen. Zij zei toen dat er na de ministerraad van vandaag een statement van het kabinet zou komen.

Veel Kamerleden vonden dat maar een slappe reactie en later die dag kwamen dertien van de vijftien partijen uit de Kamer met een een gezamenlijke oproep om "op te staan" tegen Jodenhaat. "Laat niemand meer zwijgen, stop antisemitisme nu", schreven ze onder meer.

Sinds de aanval van Hamas op Israël begin oktober vorig jaar en daaropvolgende oorlog in de Gazastrook is het aantal antisemitische incidenten in Nederland sterk toegenomen.