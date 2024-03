Plannen om NAVO-land aan te vallen 'gewoon onzin', beweert Poetin

Rusland heeft geen plannen om een NAVO-land aan te vallen, zoals Polen of Tsjechië. "Het idee dat we een ander land zullen aanvallen is complete onzin", zei president Poetin. In Oost-Europa wordt al langer gewaarschuwd dat Rusland na Oekraïne ook andere landen in het vizier heeft. Maar dat is volgens Poetin dus nonsens.

De Russische president deed zijn uitspraken over de NAVO in het bijzijn van luchtmachtpiloten. "We hebben geen agressieve bedoelingen met deze staten", zei Poetin volgens het Kremlin, die de tekst van de bijeenkomst heeft gedeeld.

Dit zei Poetin tegen de luchtmachtpiloten: