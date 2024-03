Van 't Schip volgend seizoen definitief geen coach van Ajax, Henderson mist Klassieker

"Ik heb met Kroes over mijn toekomst gesproken en wat de invulling daarin precies zou kunnen zijn. Dat is iets voor meerdere jaren. We moeten zien welke rol dat precies wordt."

Van 't Schip stapte bij Ajax in na het ontslag van Maurice Steijn. Ajax bungelde toen onderaan de eredivisie en staat nu vijfde. Na de winterstop hebben de Amsterdammers het echter weer zwaar.

Van 't Schip heeft er vrede mee dat hij niet als hoofdtrainer door zal gaan. "Voor mijzelf was het vanaf het begin duidelijk dat dit de klus was. Natuurlijk weet je dat er in de voetballerij dingen kunnen veranderen, maar ik heb hier geen problemen mee."

John van 't Schip ging (te zien in onderstaande video) ook dieper in op de blessure van Brian Brobbey. Had de medische staf anders moeten handelen?