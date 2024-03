Kamer schrikt van berichten over Russische inmenging: begin volgende week debat

De Tweede Kamer wil op zeer korte termijn, het liefst nog vandaag, een brief van het kabinet over de berichten dat Nederlandse politici betaald zouden zijn door Rusland om pro-Russische standpunten in te nemen. Als de berichten kloppen, wil de Kamer begin volgende week een debat houden over de kwestie.

Aanleiding is het nieuws dat Tsjechië zegt een Russisch desinformatienetwerk te hebben ontmanteld. De website Voice of Europe speelde daarin een sleutelrol. Politici uit verschillende landen, waaronder Nederland, zouden zijn benaderd en in sommige gevallen zijn betaald om in de aanloop naar de Europese verkiezingen het bestaansrecht van Oekraïne in twijfel te trekken.

Man en paard

"Als dit waar is, dan wil ik weten: wie zijn dat? Ik wil man en paard horen. Welke partijen gaat het om?", zei PVV-leider Wilders toen hij het debat aanvroeg. Hij wil zo snel mogelijk een brief ontvangen van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, die zowel over het verkiezingsproces als over de inlichtingendiensten gaat.

Hij kreeg steun van zo ongeveer de hele Kamer voor zijn voorstel. Verschillende Kamerleden noemden de berichten "zeer ernstig". Een meerderheid wil absoluut niet vertrouwelijk worden geïnformeerd door het kabinet. "Alles moet openbaar en transparant", zei BBB-leider Van der Plas.